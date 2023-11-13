الأونروا: وصلنا لمرحلة التحول من سيئ للأسوأ.. و24 ساعة وينفد الوقود بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - تحدث المتحدث الرسمي لـ الأونروا كاظم أبو خلف، عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، موضحا أن الأمور في غاية الصعوبة والسوء.

وأضاف المتحدث الرسمي لـ الأونروا، في مداخلة هاتفية، أن الأوضاع في قطاع غزة وصلت لمرحلة الصفر وستتحول من سيئ إلى أسوأ، متابعا: أمامنا 24 ساعة وينفد الوقود تماما، والمستشفيات تخرج من الخدمة كل يوم.

وتابع المتحدث الرسمي للأونروا: نحتاج لفتح معبر كرم أبو سالم وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وعدد ضحايا الأونروا وصل 101 شخص منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر، كانت مصادر مطلعة كشفت لقناة القاهرة الإخبارية، وجود اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والافراج عن المحتجزين.

وأوضحت المصادر أن هناك تكثيف للجهود المصرية القطرية، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين.

كما تجري مصر والولايات المتحدة الامريكية مباحثات مكثفة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين من قبل الفصائل الفلسطينية، حسبما أوضحت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى.