أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل «دولة إرهابية» ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي أكد فيه على أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي «راحل» عن منصبه.

ووصف حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.

وأضاف أردوغان في كلمته أن «هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة وستتخذ تركيا خطوات على الساحة الدولية لوقفها».

وتابع قائلا إنه «إذا واصلت إسرائيل مجزرتها فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية».

كما أكد الرئيس التركي على أن بلاده تعمل على الساحة الدولية لضمان اعتبار المستوطنين الإسرائيليين إرهابيين.

وكان أردوغان قد وصف سابقا الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها «همجية».

وأكد في تصريحات سابقة أنه لن يتخذ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيرا له، لكنه أضاف أن أنقرة لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل أيضا.