استهلاك الغاز في الصين يرتفع بنسبة 7%
ارتفع معدل استهلاك الغاز الطبيعي في الصين بشكل مطرد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري وفق بيانات واردة من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء، أنه في تلك الفترة، بلغ حجم استهلاك الغاز الطبيعي 288.75 مليار متر مكعب، بزيادة سبعة في المائة على أساس سنوي.
وارتفع حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي في الصين، سبتمبر الماضي، بمقدار 5.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 29.61 مليار متر مكعب.
وازداد حجم إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 152.1 مليار متر مكعب، حسبما أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق.
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