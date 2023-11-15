هبوط الدولار إلى مستويات متدنية
هبط سعر الدولار إلى مستويات متدنية اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) وصل لنهاية دورة تشديد السياسة النقدية، على خلفية بيانات مفاجئة تبين انخفاض طفيف للتضخم في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، في أحدث قراءة 104.14، وهو قريب من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله أمس عند 103.98.
واستقر اليورو بالقرب من 1.08725 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس في اليوم السابق.
وتراجع اليوان في الخارج إلى 7.2477 مقابل الدولار بعد تسجيله أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 7.2385 دولار.
وصعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6029 مقابل الدولار.
واقترب الجنيه الإسترليني من مستويات شهدها في سبتمبر الماضي حيث سجل 1.2489 دولار.
كما سجل الدولار مقابل الين ارتفاعا طفيفًا إلى 150.68، إذ كشفت البيانات عن انكماش الاقتصاد الياباني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
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