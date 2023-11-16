ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حد من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأوقية "الأونصة" فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.
وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.36 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.95 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.93 دولار للأوقية.
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