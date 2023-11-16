حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

وأشارت إلى أن المستشفى الميداني الأردني يضم فريقا طبيا متكاملا من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة

ولفتت إلى أن المستشفى الميداني الأردني يضم سبع قاطرات وغرفتي عمليات وغرفتين للعناية المركزة و15 سريرًا لإجراء العمليات الجراحية.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخذ جثث الشهداء بمجمع الشفاء لجهة مجهولة.

وأضافت القناة أن وسائل الإعلام الفلسطينية، أشارت إلى قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذ عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء.

من جانبه، قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه يعمل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: "نعمل على تنفيذ آليات لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة".