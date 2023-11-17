الذهب بصدد تسجيل أول مكاسب أسبوعية

الذهب بصدد تسجيل أول مكاسب أسبوعيةارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، واتجهت لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1984.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار.

وسجل المعدن النفيس مكاسب 2.5 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 23.8 دولار للأوقية لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2 في المائة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولار لكنه ارتفع 6.4 في المائة خلال الأسبوع.

كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.