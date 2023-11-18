وصول جثامين 63 شهيدا للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جثامين 63 شهيدا وصلت إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

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وشن طيران الاحتلال، سلسلة غارات قرب مركز الكلى مقابل المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

في سياق منفصل، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 152 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية المحتلة، وذلك نتيجة تواصل عدوان الاحتلال واستهدافه المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة.

وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة "المنهكين والضعفاء".

وأضاف تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس"، لقد "التقيت للتو مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني لمناقشة الوضع الصحي والإنساني الخطير في غزة".