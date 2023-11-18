وزير الداخلية العراقي يوجه بدعم قوات الحدود لتعزيز الأمن ومنع التهديدات الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بدعم قوات الحدود وتسخير الإمكانات لتعزيز الأمن ومنع أي تهديد خارجي يمس أمن البلاد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشمري، ترأس مؤتمرا موسعا بمحافظة البصرة في قيادة قوات الحدود المنطقة الرابعة، حيث استمع إلى إيجاز من قائد قوات الحدود عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه القيادة ومناطق الانفتاح ومسك الحدود وآلية العمل في منع المتسللين، فضلا عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الحدود ومن بينها عمل الكاميرات ذات الدقة العالية، لمنع دخول المخدرات والمؤثرات والمواد المهربة، الأمر الذي يسهم في حفظ أمن البصرة واستقرارها".

في السياق، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، مع السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيتشن، آخر مستجدات المشهد السياسي والأمني الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ملف مخيم الهول السوري.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات بين البلدين، ولاسيما التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات.

وشدد الأعرجي، على أهمية تقوية دعائم الدولة من خلال سيادة القانون، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة العراقية لإجراءات مُشددة لحماية السفارات والبعثات الأجنبية العاملة في العراق، وأن الأوضاع الحالية في المنطقة تحتاج إلى منطق الحكمة وتغليب العقل.

من جهته، أكد السفير ستيفن أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، منوها بأهمية استمرار الشراكة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.