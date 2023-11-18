البحرين تدعو حماس وإسرائيل لتبادل الرهائن والمحتجزين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - دعا ولي عهد البحرين، إلى مبادلة الرهائن والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، لوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الأمن لن يتحقق دون حل يقوم على أساس دولتين، وقال إن على الولايات المتحدة "أن يكون لها الدور القيادي في عملية السلام الشامل والمستدام بالمنطقة".

وأضاف أن هذا هو وقت الأحاديث الصريحة، وحث حماس على إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين رهائن في غزة، وإسرائيل على إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين الذين وصفهم بغير المقاتلين من سجونها.