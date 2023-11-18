80 قتيلا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 80 شخصا على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين اسرائيليتين منفصلتين السبت في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، استهدفتا مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين ومنزلا.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحماس عن "ما لا يقل عن 50" شخصا السبت في قصف استهدف فجرا مدرسة مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا.

وأظهرت لقطات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي جثثا مضرجة بالدماء وملقاة على الأرض في ممرات المدرسة وصفوف التدريس. وكانت بعض الجثث ممددة على أغطية النوم والفرشات