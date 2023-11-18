مجلس التعاون: الأزمة في غزة تهدد الأمنين الإقليمي والعالمي ويجب التدخل لوقفها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم /السبت/ أن الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها؛ باتت تهدد الأمن الإقليمي والعالمي؛ مما يستوجب تدخل جميع الدول والمنظمات لوقف هذه الأزمة.

وأعرب البديوي خلال لقائه اليوم مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، على هامش مشاركته في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية - عن أمله في أن تسهم جهود ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة بقطاع غزة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف العدوان على غزة.

وبين أمين مجلس التعاون - وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ - أن التواصل بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مستمر، على المستويات كافة، لتبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات منها السياسية، الأمنية والاقتصادية، لتحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما أن دول المجلس أمست أحد أبرز الشركاء الإقليميين والدوليين الاتحاد الأوروبي.