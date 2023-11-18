بورصة مسقط تسجل مكاسب جديدة

بورصة مسقط تسجل مكاسب جديدةسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة مستفيدة من ارتفاع أسهم البنوك وعدد من الشركات القيادية، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة فوق مستوى 4600 نقطة، مسجلا صعودا بـ 80 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الماضي على 4619 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود، مرتفعا 115 نقطة، كما صعد مؤشر قطاع الخدمات 9 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بـ 34 نقطة، بينما سجل المؤشر الشرعي تراجعا طفيفا دون نقطة واحدة.

وشهدت البورصة الأسبوع الماضي تداولات قياسية عند 208.8 مليون ريال عماني، كما صعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط نهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارا و845.5 مليون ريال، مسجلة مكاسب أسبوعية عند 204.8 مليون ريال، وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 ورقة مالية، فيما سجلت 26 ورقة مالية تراجعا، وحافظت 21 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.