الأمن القومى الأمريكى: لم يتم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 08:31 صباحاً - أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الأحد، عدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن بين واشنطن وإسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقالت واتسون، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، بأنه يتعين على كافة الأطراف مواصلة العمل الجاد من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نافية ما ورد في صحيفة أمريكية بشأن التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فيما يخص تبادل الأسرى.