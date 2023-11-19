انقطاع خدمة الهواتف النقالة في جنوب لبنان بسبب قصف إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - أعلنت شركة "ألفا" لتشغيل شبكات الهاتف النقال في لبنان، تعرض إحدى محطاتها لقصف إسرائيلي في قضاء مرجعيون ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن مناطق جنوبية.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: تعرضت محطة محيبيب الرئيسية في قضاء مرجعيون إلى تدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي تعرضت له.

وأضافت أن "هذه المحطة تغذي بدورها محطات ألفا في ميس الجبل والدبية وحيان وحولا ومركبا، ما أدى إلى تعطل المحطات الستة وانقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات".

ولفتت شركة "ألفا"، في بيان صحفي إلى أنها "تُبقي على تنسيق كامل مع الجيش من أجل إيجاد الظرف المناسب لإصلاح محطة محيبيب، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع عند الحدود".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى".