إقلاع 3 طائرات من الجسر الجوي الكويتى محملة بـ 90 طنا من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - أقلعت اليوم الأحد ثلاث طائرات إغاثية من رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة أهالي غزة محملة بـ 90 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف ومولدات الكهرباء؛ ليصبح إجمالي عدد رحلات الجسر الجوي الكويتي 24 طائرة.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد - عقب إقلاع طائرات الإغاثة إلى مطار العريش الدولي - إن مجموع المساعدات الكويتية الإغاثية في الجسر الجوي بلغ حتى اليوم نحو 600 طن مقدمة من مختلف الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الكويتية المعنية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.



وأوضح الزيد أنه نظرا إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بات من الصعب إيصال المساعدات إلى شمال القطاع مع تعمد الاحتلال فصله عن جنوبه.. لافتا إلى أن الجمعية حرصت على تعبئة مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في جنوب القطاع بالمساعدات الكويتية، مشيدا بجهود الجهات الرسمية والشعبية في الكويت ودعمها للشعب الفلسطيني، حيث تمكنت من إيصال 90 % من المساعدات الإغاثية إليهم.



من جانبه.. أكد الملحق الدبلوماسي لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الكويتية سعد النويف، أن القيادة السياسية في الكويت حرصت وبتوجيهات مباشرة على رفع معاناة الأشقاء الفلسطينيين عبر تسيير رحلات مستمرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي، وأن الكويت عملت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ونظيره المصري على توصيل المساعدات بعد استقبالها في مطار العريش الدولي إلى معبر رفح.. لافتا إلى أن المساعدات النوعية تمت بعد تلمس احتياجات الأشقاء في غزة وفق دراسة معدة من الهلال الأحمر الفلسطيني.