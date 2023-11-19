«البرلمان العربي» يدين قصف مدرستين تابعتين لـ«أونروا»: جريمة إسرائيلية مروعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا، ما أسفر عن سقوط المئات بين شهداء وجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبر البرلمان العربي، قصف المدارس والمستشفيات التي تؤوي مئات النازحين، جريمة حرب أخرى متكاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، فضلا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي يوقف الحرب المستعرة في قطاع غزة.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال من أجل وقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد.