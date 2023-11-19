منخفض جوى يضرب لبنان وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسط أمطار غزيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - حذرت مصلحة الأحوال الجوية اللبنانية من تعرض البلاد اليوم لمنخفض جوى متمركز شمال غرب تركيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط، مما يؤدى إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة يرافقها أحياناً رياح شديدة تصل لحدود 65 كيلومترا فى الساعة خاصة فى المناطق الشمالية.



وأشارت مصلحة الأحوال الجوية اللبنانية - فى بيان اليوم /الأحد/- إلى أن الثلوج بدأت تتساقط ابتداء من ارتفاع ألفى متر وتتدنى ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1800 متر خاصة على المرتفعات الشمالية فجر غد /الاثنين/.

كما أشارت إلى أن تأثير المنخفض يخف تدريجيا بدءا من صباح غد /الاثنين/ فيتحول الى متقلب مع احتمال أمطار متفرقة، خاصة فى المناطق الشمالية، ثم يتحسن الطقس ابتداء من الظهر فيتحول إلى مستقر.



وحذرت من اقتلاع الاشجار واللوحات الأعلانية وألواح الطاقة الشمسية وارتفاع موج البحر ليتجاوز الثلاثة أمتار مع انجراف التربة نتيجة السيول واشتداد سرعة الرياح.