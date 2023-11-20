الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 09:28 صباحاً - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية».

الحصيلة ترتفع إلى 15 شهيدا

وارتفعت حصيلة الشهداء في قصف للاحتلال على المستشفى الإندونيسي إلى أكثر من 15 شهيدا.

وتستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية إلى جانب مواصلة القصف العنيف على شمال قطاع غزة.

وتقصف مدافع الاحتلال الإسرائيلي حيي الزيتون والشجاعية في قطاع غزة، بينما تدوي صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هعسراه» بغلاف غزة.

وهجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منطقة الضاحية في مخيم الجلزون برام الله.