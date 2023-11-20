8 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 09:28 صباحاً - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي الدرج بمدينة غزة بسلسلة من الغارات، كما أطلقت قنابل مضيئة على حي الزيتون شرقي المدينة.

وأسفر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي عن سقوط 8 شهداء، علاوة على سقوط 9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بحي الجنينة جنوب غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية إلى جانب مواصلة القصف العنيف على شمال قطاع غزة.

وتقصف مدافع الاحتلال الإسرائيلي حيي الزيتون والشجاعية في قطاع غزة، بينما تدوي صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هعسراه» بغلاف غزة.