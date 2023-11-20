وفاة أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي.. بالتزامن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم الطفل، إن أكثر من 5 آلاف و500 طفل، من بينهم ما يزيد عن 3 آلاف طالب، استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يوم الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي.

أطفال فلسطين

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن: 'مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، إذ تكشف هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في كل مُحافظات الوطن'، مُشيرة إلى أن 'هناك مشاهد أخرى تشهدها مُحافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بادر واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية'.

ودعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، جميع دول العالم ومختلف مؤسساته من أجل حماية أطفال فلسطين وحقهم في الحياة والتعليم، بالإضافة إلى الوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية التي ارتكبها جيشه في حق المدنيين، مؤكدة الحق الطبيعي لأطفال فلسطين في عيش حياة كريمة.

وطالبت الوزارة أيضًا كل المنظمات والمؤسسات التي تدافع عن حقوق الطفل، بتحمل مسؤلياتها في سياق اختصاصها، من خلال لجم الانتهاكات المتصاعدة ووقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية في كافة المناطق.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، الليلة الماضية، في إحصائية غير نهائية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمستمر على قطاع غزة، إلى 13 ألف شهيد، من بينهم 5500 طفل و3500 امرأة.