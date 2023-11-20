أشتية يطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤوليتهما تجاه غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالقيام بدورهما تجاه الوضع في قطاع غزة، معربًا عن أمله بتفعيل قرارات القمة العربية بشأن فلسطين.

كما دعا أشتية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى وقف العدوان على إسرائيل والقتل الجماعي الذي يرتكبه الاحتلال في غزة.

وأضاف أنه رغم الفظائع التي تحدث في قطاع غزة إلا هناك من لا يزال يرفض وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاحتلال يقتل الفلسطينيين بهدف الانتقام والتهجير.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إنه على الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والإرادة الدولية ووقف حربها المستعرة في غزة وما تنتجه من معاناة إنسانية وكوارث.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، اليوم في ‎بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

كما شدد وير الخارجية الأردني على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة".