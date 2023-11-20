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الذهب يرتفع قليلاً مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب قليلاً اليوم مع مواصلة الدولار لخسائره وسط رهانات على وقف رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة. الذهب يرتفع قليلاً مع تراجع الدولارصعدت أسعار الذهب قليلاً اليوم مع مواصلة الدولار لخسائره وسط رهانات على وقف رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.80 للأونصة بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2% في الأسبوع الماضي. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأونصة، بحسب"رويترز". وتراجع الدولار 0.2% إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة ما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3% إلى 1056.33 دولار للأونصة.

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