الاحتلال يقصف أبراج الاتصالات في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 08:28 صباحاً - سقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى في باحة المستشفى الإندونيسي من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها بحسب ماذكرت قناة الميادين.

كما ذكرت القناة أن قوات الاحتلال قصفت أبراج الاتصالات في مدينة وغزة وشمالها مما تسبب في انقطاع شبه تام للاتصالات عن المدينة.

و دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية نحو أريحا في الضفة الغربية بعد محاصرة منزل من قبل القوات الخاصة.

فيما نفذ جيش الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في عدد من مناطق شمالي قطاع غزة.