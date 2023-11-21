الاحتلال الصهيوني ينشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تطور خطير قد يؤدي إلى تصعيد ضخم في الحرب التي تقوم بها حكومة الاحتلال في غزة.

وأشارت الصحيفة أن الاحتلال الصهيوني حشد آلاف الجنود على حدوده مع لبنان فيما يهدد بفتح جبهة حرب مع حزب الله المسلح جيدا والذي يمتلك قدرات عسكرية أقوى من التي لدى المقاومة الفلسطينية.

نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك في ضوء إرسال الإدارة الأمريكية المبعوث الخاص إلى الاحتلال لتهدئة الأمور وعدم خروجها عن السيطرة في لبنان.