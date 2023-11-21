الصحة الفلسطينية : إسرائيل قصفت مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه، وفق نبأ عاجل ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أجلت نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي إلى مجمع ناصر، لافتة إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصد قصفت مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت إجلاء نحو 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.