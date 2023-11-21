فلسطين: جميع مستشفيات شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة تماما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - اعلن التليفزيون الرسمي الفلسطيني جميع مستشفيات شمال قطاع غزة خرجت من الخدمة تماما.

وذكر التليفزيون الفلسطيني أن قوات الاحتلال قصفت مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه.

من جانبه؛ لفت المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة ان 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي.

كانت إذاعة الأقصى نقلت عن مسؤول كبير في المستشفى الإندونيسي قوله ان المستشفى تحول من مركز لتقديم الخدمات الطبية إلى مقبرة جماعية.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الجثث باتت موجودة في كل الأقسام حيث تم فقدان الكثير من الأرواح بسبب نقص المستلزمات.

وطالَب بسرعة الإخلاء الفوري للمرضى والجرحى والطاقم الطبي في المستشفى.

فيما سقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى في باحة المستشفى الإندونيسي من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها بحسب ما ذكرت قناة الميادين.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مراسلونا، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة العديد من النازحين بينهم اطفال ونساء.

كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استهدف قصف إسرائيلي أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.