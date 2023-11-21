البرلمان العربي يتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية بشأن جرائم إسرائيل على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - أعلن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، وبحضور مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك.

وأكد أن البرلمان العربي الممثل الشرعي للشارع العربي، والشكوى ستكون باسم الشارع العربي، ونؤكد أننا داعمون للإخوة في فلسطين، ونهدف إلى حشد الرأي العام العربي والعالمي لنصرة الشعب الفلسطيني.