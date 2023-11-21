لبنان: استشهاد مواطنة وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - أفاد الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم، باستشهاد مواطنة وإصابة أثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في الجنوب .

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مدفعية الاحتلال تقصف مركزا للجيش اللبناني في الوزاني ما تسبب في أضرار كبيرة.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، استهداف 3 خلايا في الأراضي اللبنانية، أمس الإثنين، مختصة بإطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

يأتي هذا وسط استمرار أعمال القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وسط تحذيرات لحزب الله من قصف أهداف في الداخل الإسرائيلي.

وسبق، أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه تم رصد 3 عمليات لإطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المطلة.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة "المطلة" بالأسلحة، حيث يتمركز فيه جنود ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأعلن "حزب الله" إصابة جنود إسرائيليين في استهداف مواقع عسكرية غرب مستوطنة "‏كريات شمونة" بقذائف مدفعية و3 مسيرات هجومية.. جاء ذلك في خبر عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد بعض وسائل الإعلام اللبنانية بأن مسيّرتين إسرائيليتين استهدفتا منازل مأهولة في بلدة الخيام جنوبي لبنان دون وقوع إصابات.

ونشر "حزب الله" بيانًا على قناة له على تطبيق "تليجرام"، قال فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة".