الدولار يتكبد خسائر والذهب يرتفع
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1990.10 دولار، وفق رويترز.
وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية واحد في المائة إلى 23.64 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 918.59 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1076.26 دولار.
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