وزير الخارجية الأردنى: غزة بحاجة إلى 800 شاحنة مساعدات يوميًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 02:30 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة بحاجة إلى 800 شاحنة مساعدات يوميًا، ولا تزال هناك فجوة كبيرة رغم الاتفاق على هدنة إنسانية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

قمة مصرية أردنية اليوم

وأعلنت رئاسة الجمهورية عن عقد قمة مصرية أردنية اليوم، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق من اليوم، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مستهل زيارته الرسمية للقاهرة اليوم الأربعاء.