الذهب يهبط لأقل من 2000 دولار
تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية، في ظل التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بلغ نهاية دورة التشديد النقدي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1996.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضًا 0.1 في المائة إلى 1998.80 دولار، وفق رويترز.
وتماسك الدولار أمام عملات رئيسية أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف، في الجلسة السابقة.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.79 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1072.35 دولار.
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