الحوثيون: سنستهدف مجددا أى سفن ترفع علم إسرائيل أو تديرها شركات إسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - تعهدت القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي، بالاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة، مؤكدة استهداف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون.



جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، جماعة الحوثيين، إلى الإفراج عن سفينة شحن اختطفتها قبالة سواحل اليمن، الأحد الماضي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - "يجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها في البحر الأحمر دون قيد أو شرط"، مؤكدا أن احتجاز الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولى.

واتهم كيربي إيران بالضلوع في عملية احتجاز الحوثيين للسفينة ، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة بدأت مراجعة تصنيفات الكيانات الإرهابية".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بايدن قد أعلنت في 2021، شطب الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية التي أدرجوا عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى اليمن.

وأعلن الحوثيون الأحد الماضي احتجاز السفينة في البحر الأحمر بعد أيام على تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية ردا على حرب غزة.



واعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاحتجاز بمثابة "هجوم إيراني على سفينة دولية" متهما الحوثيين بالقيام بالعملية بناء على "تعليمات إيرانية".



ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، تورط بلاده في احتجاز الحوثيين باليمن، للسفينة.