حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - أعلنت الصحة الفلسطينية عن تواجد 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد مدير عام وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال أنذرهم بإخلاء المستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات.

وتابع مدير عام وزارة الصحة بغزة: القصف الإسرائيلي متواصل حول المستشفى الإندونيسي من كل الجهات.

وأكمل مدير عام وزارة الصحة بغزة: لدينا 65 جثة في المستشفى الإندونيسي لا نستطيع دفنها.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إن هناك نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة اكدت أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلى سقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.