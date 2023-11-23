الأعنف منذ بدء الحرب.. إطلاق 50 صاروخًا من لبنان تجاه مستوطنات الجليل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 11:26 صباحاً - قدر مسئولون عسكريون في إسرائيل، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 50 عملية إطلاق نار في القصف الأخير من داخل لبنان، تجاه مستوطنات الجليل الأعلى بالأراضي المحتلة، ليعد الأعنف منذ بدء الحرب، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية.

جاء ذلك في أعقاب صفارات الإنذار واسعة النطاق التي سُمعت في شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تحديد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان، وأن قوات الاحتلال تهاجم مصدر النيران.

عملية إطلاق صاروخي واسعة على شمال إسرائيل

وانطلقت صفارات الإنذار صباح الخميس على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تحديد عدة إطلاقات من لبنان.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هاجم جيش الاحتلال موقع مراقبة لحزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية صباح الخميس، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي، ليل الأربعاء، صاروخا أطلق باتجاه طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الأمين العام لحزب الله ​حسن نصرالله​، مع وزير الخارجية الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​، وجرى ‏استعراض آخر التطوّرات في ​فلسطين​ و​لبنان​ والمنطقة، والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث، والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​، بحسب بيان لحزب الله.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قالت مساء أمس إن غارة جوية إسرائيلية على بيت ياحون جنوبي لبنان، استهدفت عددا من مقاتلي حزب الله من بينهم نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية في لبنان.