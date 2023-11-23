مدير مستشفى الرنتيسي بغزة: الاحتلال يستهدف القطاع الطبي ويشن حرب إبادة جماعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 11:26 صباحاً - أكد مدير مستشفى الرنتيسي بـ غزة، أنه تم إغلاق المستشفى منذ أكثر من أسبوعين وإخلاؤه من المرضى والنازحين وتحول إلى ثكنة عسكرية بعد الحصار الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مدير مستشفى الرنتيسي بغزة: "مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ما زال يستقبل الشهداء والمرضى والجرحى رغم نقص إمكاناته الطبية".

وأضاف مدير مستشفى الرنتيسي بغزة: “الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية على مستشفيات شمال قطاع غزة بالمقام الأول”.

وتابع مدير مستشفى الرنتيسي بغزة: "المؤسسات الأممية والدولية مشلولة ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمستشفيات في شمال قطاع غزة".

وأكمل: "الوضع في قطاع غزة كارثي.. والمستشفيات لا تحصل على القدر الكافي من الوقود اللازم لتشغيلها".