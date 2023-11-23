الكويت ترحب بإعلان نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت نجاح جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أن الهدنة ستسفر عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال في قطاع غزة، إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة بالاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة.

وأضاف البيان أنه - في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية الكويتية على إشادة دولة الكويت بهذا الاتفاق - إلا أنها تدعو لاستمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة الهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.