الرئيس العراقي: اعتماد كل سبل تطوير العمل البرلماني والتشريعي مع أرمينيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تبادل الخبرات مع أرمينيا، واعتماد كافة سبل تطوير العمل البرلماني والتشريعي معها،مشيرا إلى أن بلاده ذو تاريخ ويملك حضارة عريقة هي الأساس للتشريع والقانون في العالم.

جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس العراقي، اليوم /الخميس/ مع رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية ألين سيمونيان، حول تطورات الأوضاع السياسية على الساحة الدولية.

وأشار الرئيس العراقي - خلال زيارته لمقر الجمعية الوطنية الأرمينية، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - إلى ضرورة توسيع أطر التعاون القانوني والتشريعي بين البرلمانين العراقي والأرميني، من خلال تفعيل آليات التواصل بين الطرفين، مشيرًا إلى حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي يعيشها العراق مما يشجع على دخول الشركات في قطاع الاستثمار والإعمار، مؤكدا ضرورة دعم عمل لجنة الصداقة العراقية الأرمينية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع العراق؛ ليشمل مجالات عدة وبما يحقق مصالح البلدين الصديقين.