أسعار الذهب تستقر مقابل انخفاض الدولار
استقرت اسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بضعف الدولار، وذلك مع تزايد ثقة الأسواق بأنّ البنك المركزي الأميركي “انتهى من رفع أسعار الفائدة”.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.46 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع بنسبة 0.7% على مدى هذا الأسبوع.
ولم يطرأ تغيير يُذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب، التي سجّلت 1993.40 دولاراً.
من جهة أخرى، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مقابل منافسيه، وهو يتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، ما يجعل الذهب أقلّ تكلفةً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، إلى 4.4568%.
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