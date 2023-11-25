وزراء خارجية الأردن وسلوفينيا والبرتغال يطالبون الالتزام بقواعد القانون الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - ذكرت وسائل إعلام أردنية ، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت مباحثات مع نظيريه نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو.

وبحث المجتمعون، تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للقطاع.

وشدد الوزراء ، على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.