انخفاض الدولار واستقرار الين الياباني

انخفاض الدولار واستقرار الين اليابانيانخفض الدولار الأمريكي اليوم السبت، في ظل توقعات المستثمرين بوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها، في حين ارتفع الين بعد نمو أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتراجع قريبا عن التحفيز النقدي.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد تراجع مؤشر الدولار 0.077 في المائة إلى 103.69 نقطة، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

واستقر الين الياباني عند 149.57 مقابل الدولار بعد ارتفاعه في أعقاب بيانات أظهرت زيادة نمو أسعار المستهلك الأساسي في اليابان بشكل طفيف في أكتوبر الماضي.

وابتعدت العملة اليابانية ببطء عن أدنى مستوى لها في 33 سنة عند 151.92 مقابل الدولار الذي لامسته في بداية الأسبوع الماضي، وارتفعت 1.5 في المائة خلال الشهر الجاري.

كما استقر اليورو عند 1.0909 دولار بعدما أكدت بيانات تقديرات أولية نشرت في أواخر أكتوبر الماضي، وأظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الثاني على التوالي 0.2 في المائة إلى 1.2559 دولار بعد أن أظهرت بيانات أمس أن الشركات البريطانية عادت إلى النمو في نوفمبر الجاري، مما عزز الآمال في أن إنجلترا ستتجنب الركود.