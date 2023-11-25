مستشار الرئيس الفلسطيني: أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلي ومنع مؤامرة التهجير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 10:29 مساءً - قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه على الرغم من دخول الهدنة ليومها الثاني في قطاع غزة إلا أن الوضع لا يزال يسيطر عليه الحزن والكأبة وألم شديد يعيشها المجتمع الفلسطيني نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي وعدد الضحايا الذين دفعوا أرواحهم في هذا العدوان.

20 ألف شهيد و40 ألف مصاب

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة أن البعض يريد أن يبعد أنظار العالم والشعب الفلسطيني عن أعداد الشهداء الذين سقطوا في العدوان، ويصل عددهم إلى 20 ألف شهيد و40 ألف مصاب، متسائلًا: هل الشعب الفلسطيني دفع هذا الحجم من التضحيات للمطالبة فقط بإدخال شاحنات المساعدات ؟.

لا تزال معركتنا طويلة مع الاحتلال

وأضاف: "نحن كشعب عمره في المقاومة والنضال أكثر من 100 سنة ولا تزال معركتنا طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وعلينا أن نحافظ على زخم نضالنا وصمودنا بأن نحمي شعبنا من ويلات العدوان الذي يرتقى لجرائم حرب".

أولوياتنا وقف العدوان ومنع مؤامرة التهجير

وتابع: "إسرائيل لا ترد على أحداث 7 أكتوبر في العدوان ولكنه مخطط مبيت واستغل الاحتلال ونفذ مخطط كبير لتهجير الشعب الفلسطيني، مردفا: "لا نختلف على ضرورة إغاثة شعب غزة وهذا ما نتكلم عنه وأولوياتنا وقف العدوان ومنع مؤامرة التهجير".

شكرا لمصر وقطر

ووجه الشكر لمصر وقدر على جهودهما لوقف العدوان واستمرار الهدنة، موضحا: "يشمل وقف العدوان على القدس والضفة الغربية ونريد أن نعيد الاعتبار للأسس الحقيقية للشعب الفلسطيني الذي يبحث عن الحرية والاستقلال".