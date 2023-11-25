حماس: استجبنا للجهود المصرية لضمان استمرار اتفاق الهدنة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 10:29 مساءً - أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم السبت، استجابتها للجهود المصرية التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال الإسرائيلي بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

الصليب الأحمر يستلم المحتجزين

وبحسب القناة، فقد تحرك الصليب الأحمر الدولي لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليًا و7 من رعايا الدول الأخرى، حيث تتابع مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

إنهاء الأزمة

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، على أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررًا لها.