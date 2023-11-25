الذهب يُغلق فوق 2000 دولار للأوقية
ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 2000 دولار عند التسوية، مسجلاً مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، حيث تلقى دعماً من ضعف الدولار والرهانات على الرهانات على أن الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من دورة التشديد النقدي.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" السبت، بأن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 2001.97 دولار للأوقية، كما حقق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد في المائة.
أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، فقد أغلقت الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة عند 2003 دولارات للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4 في المائة وسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مايو من العام المقبل.
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