الذهب يُغلق فوق 2000 دولار للأوقية

الذهب يُغلق فوق 2000 دولار للأوقيةارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 2000 دولار عند التسوية، مسجلاً ‏مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، حيث تلقى دعماً من ضعف الدولار ‏والرهانات على الرهانات على أن الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من دورة التشديد ‏النقدي.‏

وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" السبت، بأن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 2001.97 دولار ‏للأوقية، كما حقق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد في المائة.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، ‏فقد أغلقت الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة عند 2003 دولارات للأوقية.‏

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4 في المائة وسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني وسط ‏توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول ‏مايو من العام المقبل.‏