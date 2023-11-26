هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: اعتقال 3200 فلسطينى منذ 7 أكتوبر الماضى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية- في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عدد المُعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من سبعة آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت آلاف الغارات الجوية إلى جانب القصف المدفعي ومن سلاح البحرية فى إطار الحرب على قطاع غزة لمدة 48 يومًا، مما تسبب فى تدمير عشرات آلاف المساكن، واستشهاد 15 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، قبل سريان "هدنة إنسانية مؤقتة" مدتها أربعة أيام بدأت يوم الجمعة الماضي، بجهود وساطة مصرية وقطرية ورعاية أمريكية.