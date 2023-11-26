إقلاع طائرتين من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - أقلعت اليوم الأحد طائرتين إغاثيتين من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش مزودتين بمواد غذائية وطبية وسيارتي إسعاف لإغاثة غزة.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس المالك الصباح - في تصريح له عقب إقلاع الطائرتين - استمرار دعم الأشقاء في قطاع غزة عبر الجسر الجوي الكويتي بمشاركة أكثر من 30 جهة وجمعية خيرية كويتية مشيرا إلى أن عدد الطائرات الإغاثية الكويتية بلغ مجموعها 29 طائرة حتى اليوم.

وقال الشيخ فراس الصباح إن هذا الجسر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية الواسعة.

وأشار إلى استمرار الرحلات الإغاثية بإجمالي حمولة تصل إلى 850 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة ضمن الجسر الجوي المتواصل، ارتكازا على دور الكويت الإنساني في المجال الخيري والإغاثي.

من جهته، أكد مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج وصول جميع الشحنات الإغاثية الكويتية إلى داخل قطاع غزة .. موضحا ان الرحلة الإغاثية لـ (الهلال الأحمر الكويتي) اليوم محملة بـ10 أطنان من المواد الطبية والإغاثية ويرافقها متطوعو الجمعية إلى مطار العريش ثم تسلم إلى (الهلال الأحمر المصري) تمهيدا لتسليمها إلى نظيره الفلسطيني والذي بدوره يوزعها داخل غزة.