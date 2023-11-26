الرئيس العراقى: تعرضنا لهجمات إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - وقال رشيد - خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له ، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

وشدد على ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها، والعمل المشترك مع المنظمات الأممية للتوعية بآثار هذه الانتهاكات ومخاطرها على الصعيدين الإنساني والاجتماعي.

وأشار رشيد - وفقا للبيان - إلى أهمية تكاتف الجهود بصورة فعلية من أجل منع تكرار تلك الجرائم التي شملت الأطفال والنساء وكبار السن ولم يستثن أحد منها.

من جانبه، استعرض كريم أحمد خان عمل المحكمة الجنائية الدولية في مواصلة التحقيق والتقصي عن مرتكبي الأعمال الإرهابية.