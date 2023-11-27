حماس تدين تقرير هيومان رايتس ووتش عن المستشفى المعمداني: أقرب للرواية الصهيونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - نددت حركة حماس بتقرير هيومن رايتس ووتش حول قصف المستشفى المعمداني، مشيرًة إلى أن البيان أقرب للرواية الإسرائيلية.

وجاء بيان حماس: تستهجن حركة المقاومة الإسلامية حماس ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث كان التقرير أقرب إلى رواية العدو الصهيوني، والتي حمل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوي، دون أن تقدم المنظمة أي دليل مادي واضح على استنتاجها، هذا بالرغم من أن تحقيقات العديد من الجهات الدولية أكدت مسؤولية الاحتلال عن الاستهداف، كما أن التقرير يغفل أن سياسة استهداف المستشفيات طالت كل مستشفيات قطاع غزة بشكل منهجي، وهي موثقة أمام سمع العالم وبصره.

وإن ما يعزز ضعف مصداقية التقرير هو عدم الوصول إلى ميدان الحدث وجمع الأدلة ولقاء الشهود والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة.

نطالب المنظمة بمراجعة التقرير وانتظار انتهاء العدوان ونرحب بهم لزيارة غزة للتحقيق المباشر في الحادثة.