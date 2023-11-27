الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر

الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهرارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مدعومة بضعف الدولار، وتوقعات بانتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورة زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية للأنباء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو الماضي، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 2011.90 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 24.67 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 930.51 دولار، بينما وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1070.76 دولار.