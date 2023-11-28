الصحة العالمية: الأمراض تهدد سكان غزة بدرجة أكبر من القصف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 02:31 مساءً - قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة.

وذكرت المتحدثة مارجريت هاريس «في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي».

ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه «مأساة» وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد قال في تصريحات للغد إن نقص الإمكانيات يبقي المنظومة الصحية في حالة انهيار، داعيا إلى سرعة إرسال مستشفيات ميدانية للعمل داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بدء مهمتها الإنسانية التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه، وتتضمن تكثيف الجهود في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستشفيات جنوبي القطاع.